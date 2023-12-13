Российский обстрел Киева: ранены более 50 человек

By euronews и AFP

В среду рано утром по столице Украины был нанесён массированный ракетный удар. Все ракеты были сбиты, но в результате падения обломков более 50 человек получили ранения.

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В своем заявлении глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко сообщил, что ранения получил 51 человек, в том числе шестеро детей. Он добавил, что всем им была оказана медицинская помощь, и уточнил, что на данный момент ему не поступало информации о погибших.

По словам Попко, зафиксировано "около десяти случаев падения осколков" от снарядов, в частности, в Деснянском районе, где из горящего здания были эвакуированы 17 жителей, в том числе семь детей.

В свою очередь, украинские ВВС заявили, что Россия начала атаку "ровно в 03:00 (01:00 GMT)", направив в сторону Киева десять ракет, которые были сбиты.

Журналист AFP слышал несколько взрывов и предупредительные сирены.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Днепровском районе "был поврежден жилой дом", что привело к эвакуации "15 жителей, в том числе четырех детей и двух инвалидов".

"Ракета упала на территорию одной из столичных больниц", - сказал он позже, добавив, что один человек получил ранения.

Это уже вторая атака на Киев за неделю. В понедельник восемь российских ракет, летевших в сторону столицы, были сбиты украинской противовоздушной обороной, сообщили власти Киева. Четырем гражданским была оказана медицинская помощь.

Также российскому обстрелу подверглась Одесса, написал в Telegram мэр города Геннадий Труханов. "К сожалению, есть жертвы", - сказал он, не назвав никаких цифр.

По данным ВСУ, над городом были сбиты беспилотники Shahed иранского производства.

На фоне этих очередных обстрелов президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где обратился к Конгрессу с убедительной просьбой одобрить дополнительную помощь для борьбы с российским вторжением.

Президент США Джо Байден предупредил республиканцев, что они преподнесут России "рождественский подарок", если они не предоставят Зеленскому дополнительную военную помощь.

Утром в среду Зеленский прибыл в Осло для встречи с лидерами пяти скандинавских стран, которые являются одними из главных доноров Украины в борьбе с российской агрессией.

"Я желаю Владимиру Зеленскому теплого приема в Норвегии", - говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. "Норвегия продолжает поддерживать борьбу Украины за свою независимость".

Украинский президент проведет переговоры со Стёре перед тем, как принять участие во встрече лидеров пяти северных стран (Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии).

Поскольку военное контрнаступление, начатое украинской армией в июне, не принесло ожидаемых результатов, Зеленский стремится вновь заручиться поддержкой своих союзников, среди которых наметился разлад.