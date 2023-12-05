Война в Украине: жертвами обстрелов российских сил снова стали мирные граждане

By Euronews

Российские силы обстреляли Часов Яр и Херсон. Есть погибшие и пострадавшие. Под удары попали объекты гражданской инфраструктуры.

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Российские силы обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Часов Яр в Донецкой области. По данным прокуратуры региона, погибла женщина и ранены пять мирных жителей. Сообщается, что в момент атаки люди получали гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что в результате обстрела российскими войсками Херсона погибли по меньшей мере два человека. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры.

Год назад Херсон был освобожден украинской армией, российские военные находятся на другом берегу Днепра. Сообщения об обстрелах города и его окрестностей поступают каждый день.