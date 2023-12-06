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Нидерланды выделят Украине 2,5 млрд евро помощи

Украинский полицейский на фоне горящего дома в Авдеевке. 17 марта 2023 года
Украинский полицейский на фоне горящего дома в Авдеевке. 17 марта 2023 года Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Глава МИД Нидерландов посетила Киев. Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед Сенатом США, где не прекращаются споры о финансировании Украины

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Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот пообещала Украине 2,5 миллиарда евро помощи во время визита в Киев.

Это произошло в то время, когда война c Россией затянулась до новой зимы, и растут опасения, что военные усилия Киева могут ослабнуть без постоянной поддержки Запада.

Тем не менее неожиданным шагом стало то, что президент Владимир Зеленский отменил запланированное на вечер вторника видеообращение к Сенату США. Конгресс готовится к голосованию по финансовой помощи Украине, что вызвало оживленные споры между демократами и республиканцами.

Официальных разъяснений от администрации президента не поступало, но ситуацию прокомментировали министр обороны Рустем Умеров:

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз";

и посол Украины в США Оксана Маркарова:

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло… Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы можно было приобщиться. Однако именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не принимали такое участие".

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