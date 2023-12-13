By Euronews

После долгих переговоров на климатическом саммите одобрен обновленный вариант итогового соглашения с призывом "отойти" от использование ископаемого топлива к 2050 году

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После ночи интенсивных переговоров на 28-й Конференции ООН по климату был одобрен обновленный вариант итогового соглашения, призывающий к "отходу" от использования ископаемого топлива.

Новый компромисс не использует формулировку "постепенный отказ" от углеводородов, за что ратовали более 100 стран. Вместо этого он призывает к "переходу от ископаемого топлива" таким образом, чтобы к 2050 году мир достиг нулевого уровня выбросов парниковых газов.

При этом в документе оговаривается срочность принятия мер по их сокращению и необходимость уже к 2025 году прекратить постоянно растущее загрязнение окружающей среды углекислым газом.

Новый проект соглашения потребовался после того, как предыдущий текст подвергся резкой критике за слишком мягкие формулировки.