В последний день COP28 консенсуса всё нет

By Euronews

Текст итогового соглашения климатического саммита не содержит призыва к отказу от ископаемого топлива, что вызвало резкую критику со стороны стран-участниц и экоактивистов

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Накануне заключительного дня COP28 почти никого не удовлетворил проект соглашения, опубликованный в понедельник.

США, Евросоюз и другие страны настаивали на включении в окончательный вариант документа пункта об отказе от использования ископаемого топлива.

Но предложенный текст соглашения содержит лишь список действий, которые страны "могли бы" предпринять для сокращения выбросов.

Аньес Панье-Рюнаше, министр преобразования энергетики Франции:

— Этот текст неудовлетворительный. В нем есть элементы, которые в нынешнем виде неприемлемы. Это разочарование.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

— О необходимости срочного замещения и сокращения использования ископаемого топлива в энергетическом секторе в это критическое десятилетие [в соглашении] не говорится. Формулировки, касающиеся угля, противоречат энергетической политике ЕС и допускают строительство новых угольных электростанций.

Соглашением недовольны и экоактивисты, которые видят столь мягкую формулировку призыва к сокращению использования ископаемого топлива как серьезный шаг назад по сравнению с предыдущими предложениями.

Харджит Сингх, руководитель отдела глобальной политической стратегии в Climate Action:

— Саудовская Аравия и другие страны, производящие ископаемое топливо, дали отпор, и в итоге мы видим документ, который говорит только о сокращении потребления и производства ископаемого топлива. Это неприемлемо. Мы как гражданское общество отвергаем этот текст, потому что мы уже переживаем чрезвычайную климатическую ситуацию.

Против любых жестких формулировок в отношении добычи и использования углеводородов выступали страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и председательствующие на COP28 Объединенные Арабские Эмираты.