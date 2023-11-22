By euronews и Associated Press

Финляндия закрывает все, кроме одного, пропускные пункты на границе с Россией

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Об этом сообщил премьер-министр республики Петтери Орпо. Ранее в Хельсинки заявили, что не достигли прогресса на переговорах с Москвой по поводу миграционного кризиса.

Финляндия обвиняла российские власти в намеренном усилении миграционного давления на границе. Кремль категорически отвергает эти обвинения.

Ранее Финляндия закрыла 4 крупнейших пропускных пункта в южной части границы.

Финские пограничники и солдаты начали возводить заграждения, включая бетонные препятствия и колючую проволоку, протяженной границе скандинавской страны с Россией, чтобы лучше контролировать поток мигрантов, сообщили в среду официальные лица. Финляндия заявила, что закроет еще три пункта пропуска, оставив открытым для мигрантов, ищущих убежища, только один арктический пункт.

В ноябре в Финляндию прибыло около 600 мигрантов без соответствующих виз и документов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, по сравнению с несколькими десятками в сентябре и октябре. Среди прибывших - жители Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, Кении, Марокко и Сомали, сообщили представители пограничной службы.

"Мы вынуждены это делать, чтобы поддерживать порядок (на пропускных пунктах) и гарантировать безопасность легального пограничного движения", - заявил агентству The Associated Press Томи Тиркконен, заместитель командующего пограничным округом Кайнуу на востоке Финляндии.

Кремль выразил сожаление по поводу решения Финляндии закрыть КПП и отверг заявления финских властей о том, что Россия поощряет приток мигрантов на границе, чтобы наказать Финляндию за вступление в НАТО.

Подразделение Тиркконена контролирует и наблюдает за двумя из девяти пунктов пропуска Финляндии на границе с Россией, которая протянулась на 1 340 км, служит внешней границей Европейского Союза и составляет северо-восточный фланг НАТО.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть четыре оживленных пункта пропуска через границу с Россией на юго-востоке страны из-за подозрений в нечестной игре со стороны российских пограничников.

Поздно вечером в среду премьер-министр Петтери Орпо заявил журналистам, что меры, принятые 16 ноября, "к сожалению, не смогли остановить это явление, а наоборот".

По его словам, в связи с этим правительство закроет еще три пункта пропуска - Вартиус, Куусамо и Салла - и оставит открытым только Рая-Йоосеппи, самый северный пункт пропуска Финляндии в Россию.

Он расположен примерно в 1100 км (684 мили) к северу от столицы страны Хельсинки и с субботы останется единственным финским пунктом пропуска, принимающим заявления о предоставлении убежища от мигрантов, прибывающих из России.

"Россия, несомненно, использует мигрантов" в рамках своей "гибридной войны" против Финляндии, заявила в среду министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года после десятилетий военного неприсоединения и прагматичных дружеских отношений с Москвой.

"У нас есть доказательства того, что, в отличие от прежних лет, российские пограничные власти не только пропускают к финской границе людей без соответствующих документов, но и активно помогают им пройти в пограничную зону", - заявила Валтонен в интервью The Associated Press в среду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что российские власти готовы работать вместе с финскими официальными лицами, чтобы достичь соглашения по пограничному вопросу. По ее мнению, Финляндия должна была "изложить свои озабоченности для выработки взаимоприемлемого решения или получить разъяснения".

В понедельник МИД России вызвал финского посла в Москве, чтобы выразить официальный протест в связи с закрытием наиболее активно используемых пунктов пропуска на границе.

Ежедневно около 30-70 мигрантов прибывают на КПП Вартиус в Кайнуу и КПП Салла в финском регионе Арктическая Лапландия, где в зимний период температура воздуха составляет минус 20 градусов по Цельсию (минус 4 градуса по Фаренгейту) и выпадает большое количество снега.

В среду Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, граничащей с Финляндией, разместил фотографии мигрантов в палатке, установленной региональными властями недалеко от КПП "Салла", где они могут согреться, поесть и выпить горячего чая. Он назвал сложившуюся ситуацию "гуманитарным кризисом" и обрушился с критикой на финские власти, заявив, что "иностранные граждане не могут пересечь границу" на финской стороне.

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Большинство мигрантов - молодые люди в возрасте 20-30 лет, но есть и семьи с детьми и женщинами, свидетельствуют данные пограничной службы и фотографии из новостных изданий.

Число мигрантов, пытающихся пересечь границу Финляндии, необычно велико, и правоцентристское правительство Орпо обвинило Москву в том, что она намеренно направляет мигрантов в зону российско-финляндской границы, которая обычно находится под жестким контролем Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

"В отношении мигрантов и их передвижения на российско-финляндской границе произошли заметные изменения", - сказал Тиркконен, добавив, что Финляндия намерена получить помощь от пограничной и береговой охраны ЕС Frontex для урегулирования ситуации.

Финляндия с населением 5,6 млн. человек вступила в НАТО в ответ на вторжение России в Украину. Многие интерпретируют маневры Москвы с мигрантами как месть за то, что Хельсинки решил вступить в западный военный альянс, однако, по мнению аналитиков, основной мотив таких действий России остается неясным.