Финляндия-РФ: Мурманская область вводит режим повышенной готовности на границе

By Euronews

После решения финских властей о закрытии всех КПП на границе с Россией кроме одного — самого северного — губернатор Мурманской области объявил об усилении мер безопасности в связи с возможным наплывом мигрантов.

РЕКЛАМА

Российские власти объявили об усилении мер безопасности и введении режима повышенной готовности в Мурманской области, граничащей с Финляндией, в связи с решением Хельсинки оставить открытым только один, самый северный пункт пропуска через границу с Россией - Райа-Йоосеппи.

Ранее финское правительство закрыло четыре пограничных пункта на восточной границе в связи с увеличением количества мигрантов на границе, чему, как считает Хельсинки, активно способствует Москва.

Российские власти не вмешиваются, наоборот. Есть признаки того, что они способствуют инструментальному обеспечению въезда в страну, что является одним из способов попытки повлиять на внутренние дела Финляндии и безопасность границ ЕС Петтери Орпо премьер-министр Финляндии

Во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, собравшиеся у финской границы.

С начала месяца в Финляндию через Россию прибыло более 600 человек, не имеющих при себе документов на въезд в Евросоюз.

Хельсинки обвиняет Москву в том, что та использует отчаявшихся беженцев и мигрантов в отместку за недавнее вступление страны в НАТО. Москва эти обвинения отрицает.