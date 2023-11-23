Финляндия-РФ: Мурманская область вводит режим повышенной готовности на границе

После решения финских властей о закрытии всех КПП на границе с Россией кроме одного — самого северного — губернатор Мурманской области объявил об усилении мер безопасности в связи с возможным наплывом мигрантов.
Российские власти объявили об усилении мер безопасности и введении режима повышенной готовности в Мурманской области, граничащей с Финляндией, в связи с решением Хельсинки оставить открытым только один, самый северный пункт пропуска через границу с Россией - Райа-Йоосеппи.
Ранее финское правительство закрыло четыре пограничных пункта на восточной границе в связи с увеличением количества мигрантов на границе, чему, как считает Хельсинки, активно способствует Москва.
Во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, собравшиеся у финской границы.
С начала месяца в Финляндию через Россию прибыло более 600 человек, не имеющих при себе документов на въезд в Евросоюз.
Хельсинки обвиняет Москву в том, что та использует отчаявшихся беженцев и мигрантов в отместку за недавнее вступление страны в НАТО. Москва эти обвинения отрицает.