Ночной поезд Берлин-Париж: долго, дорого, но экологично

14 часов в пути и 20 минут опоздания. Ночной поезд Берлин-Париж выполнил первый рейс после девятилетнего перерыва.

РЕКЛАМА

После почти десятилетнего перерыва возобновилось движение ночных поездов из Берлина в Париж. Первый состав отправился с берлинского вокзала вечером в понедельник и спустя 14 часов прибыл на Восточный вокзал французской столицы. 20-минутное опоздание, судя по всему, не испортило праздник. Довольны и пассажиры, и инициаторы совместного проекта железнодорожных компаний Германии, Австрии, Франции и Бельгии, нацеленного на развитие более экологичного транспорта в Европе.

Юрий Майер, НКО Back on Track:

"Мы рады, что спустя девять лет в Париж снова начал ходить ночной поезд. Наша организация долго боролась за это. И вот теперь мы здесь - сопровождаем отправление первого состава".

Спрос на ночное путешествие в поезде, соединяющем две европейские столицы, огромен. Билеты на поездки были раскуплены на недели вперёд.

Себастьян Райзингер, блогер:

"Необходимо обратить внимание на вагонный парк особенно здесь, на этом новом маршруте. В ближайшие несколько лет должно появиться больше современных поездов. Так мы будем конкурентоспособными в соперничестве с другими поставщиками. Но я думаю, что с новым поколением Nightjet мы на правильном пути".

Пока рейсы выполняются трижды в неделю, а с осени будущего года - будут ежедневными. Билеты стоят почти 30 евро за сидячее место, 60 - в спальном вагоне, а за путешествие с бОльшим комфортом (включабщее душ, завтрак, например) придётся заплатить от 90 евро.

Бенедикт Ниммерволл, пассажир:

"Это была довольно приятная поездка. Очень удобно: не нужно беспокоиться о том, чтобы успеть на рейс и о тому подобном. Единственный минус - иногда бывают опоздания, как сегодня, например".

По мере роста спроса на ночные перевозки странам будет необходимо больше инвестировать в развитие инфраструктуры, которой все последние годы хронически не хватало средств.

Лив Страуд, корреспондент Euronews:

"Засыпаешь в Берлине, а просыпаешься в Брюсселе. В этом году возвращаются спальные вагоны. Из-за проблемы изменения климата железнодорожные компании прокладывают пути, соединяющие европейские столицы. Но будет ли этого достаточно, чтобы такие поездки были связаны больше с путешествием, чем с пунктом назначения?"