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Наказ новому Европарламенту: помогать Украине и её беженцам

Двадцать пятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Двадцать пятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Избиратель из Бельгии призывает европейских политиков создавать хорошие условия для украинских беженцев.

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Здравствуйте, меня зовут Элена, мне 21 год, я фотограф и графический дизайнер. Если бы я участвовала в европейской политике, я бы хотела, чтобы мы лучше принимали украинских беженцев, тех, кто спасается от войны. Мы должны размещать их безопасных местах и оказывать им гостеприимство в нашей стране.

Кандидат в евродепутаты от Литвы Еугениюус Гентвилас видит угрозу со стороны России и необходимость увеличения военной помощи Украине:

Я представляю либеральное движение Литвы. Смотря в будущее европейского континента, либералы в Литве ясно видят опасность со стороны Российской Федерации, которая нападала на Украину. Украина должна победить. И первым моим предложением в Европарламенте было бы немедленно увеличить финансовую и военную помощь Украине. Второй идеей, продолжающей первую, было бы создание «оборонительного союза» внутри Европейского Союза.

Это двадцать пятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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