Циклон "Ваня" отступает от Москвы

Живописные пейзажи и хаос на дорогах: в Москве выпала 1/5 часть от месячной нормы осадков, в Центральной России – 81%.
Активный циклонический вихрь "Ваня" (Vanja) засыпал снегом центральные российские регионы. Москву и Подмосковье накрыла метель.
Сугробы, ветер и плохая видимость мешали движению. В пятницу местные паблики сообщали "9-балльных" пробках. Автомобилисты с трудом освобождали свои машины с заснеженных парковок.
При этом власти отчитались, что "уборка ведётся в усиленном круглосуточном режиме".
Метеорологи заявили, что это самый обильный снегопад, обрушившийся на столичный регион за последние шесть десятилетий.
По данным метеорологического сайта Gismeteo, высота сугробов в Москве может достигнуть 50 см – это самый высокий показатель за последнее время.
В некоторых школах из-за снега отменили занятия.
По сообщениям синоптиков, в пятницу, во второй половине дня, основная масса снегопадов переместилась в Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую области.