Циклон "Ваня" отступает от Москвы

Живописные пейзажи и хаос на дорогах: в Москве выпала 1/5 часть от месячной нормы осадков, в Центральной России – 81%.

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Активный циклонический вихрь "Ваня" (Vanja) засыпал снегом центральные российские регионы. Москву и Подмосковье накрыла метель.

Сугробы, ветер и плохая видимость мешали движению. В пятницу местные паблики сообщали "9-балльных" пробках. Автомобилисты с трудом освобождали свои машины с заснеженных парковок.

При этом власти отчитались, что "уборка ведётся в усиленном круглосуточном режиме".

Метеорологи заявили, что это самый обильный снегопад, обрушившийся на столичный регион за последние шесть десятилетий.

По данным метеорологического сайта Gismeteo, высота сугробов в Москве может достигнуть 50 см – это самый высокий показатель за последнее время.

В западных районах Москвы было не так просто выгулять питомца, 15 декабря 2023 года. ALEXANDER NEMENOV/AFP or licensors

В некоторых школах из-за снега отменили занятия.

По сообщениям синоптиков, в пятницу, во второй половине дня, основная масса снегопадов переместилась в Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую области.