Франция: законопроект об иммиграции провалился в нижней палате

Французские депутаты не стали обсуждать многострадальный законопроект – текст отклонили большинством голосов. Глава МВД подал прошение об отставке, но Эммануэль Макрон его не принял. Президент "ждёт предложений" о дальнейшей судьбе реформы.

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Правительство Эммануэля Макрона потерпело серьёзное поражение в Национальном собрании, где у союзников французского президента нет абсолютного большинства.

Депутаты нижней палаты отвергли без рассмотрения спорный законопроект об иммиграции. Ходатайство о предварительном отклонении текста, представленное "зелёными", поддержали депутаты-лепенисты, сторонники Жан-Люка Меланшона, большинство правых "Республиканцев", социалисты и коммунисты – всего 270 парламентариев.

В первоначальной версии документа, подготовленного главой МВД Жеральдом Дарманеном, которого сразу же после провала законопроекта вызвали в Елисейский дворец, содержались, как меры, ужесточающие миграционные правила, так и положение о легализации работников без документов в сферах, где не хватает персонала (например, в гостиницах или на стройках).

Позже Сенат, где большинство у правых, ужесточил почти все пункты законопроекта. В частности, предлагалось увеличить срок законного пребывания в стране для того, чтобы подавать на гражданство, с 5 до 10 лет. А кандидатам на студенческую визу предлагалось предоставлять залог.

Почти все нововведения сенаторов были отменены, когда текст со сложной судьбой вернулся к профильному комитету нижней палаты. Во французском политическом жаргоне для этого используется текстильная метафора "распустить связанное" ("детрикоте").

Французские СМИ сообщают, что Жеральд Дарманен подал прошение об отставке Эммануэлю Макрону. Глава государства отставку не принял.

Реакции на драматический исход в Нацсобрании

"Сегодняшний вечер стал полным фиаско для правительства", – прокомментировала происходящее лидер ультраправых Марин Ле Пен.

"Президентское большинство получило по заслугам", – написал в бывшем Твиттере председатель правого большинства в Сенате Брюно Ретайо.

"Пришло время заняться законопроектом, который соответствовал бы республиканским принципам", – заявил лидер социалистов Ольвье Фор, добавив, что глава МВД "дезавуирован".

Лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти призвал правительство вернуться к жёсткой – сенаторской – версии текста. "На вызовы миграции нельзя отвечать полумерами", – добавил он.

Со своей стороны ряд министров Макрона осудили "конфискацию дебатов", поскольку текст был предварительно отклонён депутатами.

Какие теперь варианты у правительства?

Правительство Макрона может снова взять в оборот версию законопроекта, утверждённую Сенатом, и отправить её на второе чтение в верхнюю палату.

Согласно другому сценарию, в поисках компромисса правительство может срочно созвать т. н. смешанную паритарную комиссию из семи сенаторов и семи депутатов. Дебаты в таком случае будут проходить за закрытыми дверями.

Остаётся ещё один вариант: правительство может попросту отозвать свой законопроект. Но подобное решение может поставить крест на реформаторских амбициях французского президента.