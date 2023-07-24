EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Макрон: "Порядок должен восторжествовать"

Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой перед по прибытии в международный аэропорт Ла Тонтута в Нумеа 24 июля 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой перед по прибытии в международный аэропорт Ла Тонтута в Нумеа 24 июля 2023 года. Авторское право LUDOVIC MARIN/AFP or licensors
 Кнарик Хачатрян

Президент Франции Эмманюэль Макрон - об уроках, которые нужно вынести из четырех ночей беспорядков, потрясших страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к порядку и возвращению к законности. В интервью ведущим французским телеканалам он подвёл и итоги недавних беспорядков, сотрясших Францию ​​в конце июня. 

В ходе поездки в Новую Каледонию, заморскую территорию Франции в Тихоокеанском регионе, Макрон заявил: 

"Без порядка не может быть свободы". 

Президент также отметил, что понимает чувства полицейских, столкнувшихся с насилием, но напомнил им, что "никто в республике не может быть выше закона". Однако отказался комментировать неоднозначные высказывания главы Национальной полиции Франции о том, что стражам порядка "не место в тюрьме".

Интервью состоялось после перестановок в составе правительства, о которых было объявлено в четверг.

Также по теме

Беспорядки во Франции: есть ли разница между 2023 годом и 2005-м?

Беспорядки во Франции: ситуация стабилизируется

Беспорядки во Франции: похороны Наэля и меры против погромов

Интервью Франция Эммануэль макрон Закон