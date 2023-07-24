Макрон: "Порядок должен восторжествовать"

Президент Франции Эмманюэль Макрон - об уроках, которые нужно вынести из четырех ночей беспорядков, потрясших страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к порядку и возвращению к законности. В интервью ведущим французским телеканалам он подвёл и итоги недавних беспорядков, сотрясших Францию ​​в конце июня.

В ходе поездки в Новую Каледонию, заморскую территорию Франции в Тихоокеанском регионе, Макрон заявил:

"Без порядка не может быть свободы".

Президент также отметил, что понимает чувства полицейских, столкнувшихся с насилием, но напомнил им, что "никто в республике не может быть выше закона". Однако отказался комментировать неоднозначные высказывания главы Национальной полиции Франции о том, что стражам порядка "не место в тюрьме".

Интервью состоялось после перестановок в составе правительства, о которых было объявлено в четверг.