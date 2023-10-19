EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Во Франции призвали лишить Карима Бензему французского гражданства

Карим Бензема приветствует болельщиков во время матча в Бурайде, Саудовская Аравия, 14 августа 2023
Карим Бензема приветствует болельщиков во время матча в Бурайде, Саудовская Аравия, 14 августа 2023 Авторское право AP Photo
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Это произошло после того, как министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в одном из интервью заявил, что Карим Бензема "печально известен своими связями с организацией "Братья-мусульмане", которая считается экстремистской в ряде стран мира.

РЕКЛАМА

Один из французских политиков хочет лишить знаменитого футболиста Карима Бензему гражданства Франции и наград из-за предполагаемых связей с организацией "Братья-мусульмане".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Бензема "печально известен своими связями с "Братьями-мусульманами", мы все это знаем".

Адвокаты футболиста отвергли обвинения, назвав его "ложным".

Однако это не помешало французскому сенатору и вице-президенту консервативной партии "Республиканцы" Валери Буайе потребовать от властей аннулировать французский паспорт Бенземы.

По словам Буайе, в качестве "символической санкции" в первую очередь следует лишить Бензема "Золотого мяча", который он получил в 2022 году, а затем и французского гражданства.

В настоящее время Бензема имеет два гражданства — Алжира и Франции, играет за сборную Франции и выступает в одном из клубов Саудовской Аравии.

"Братья-мусульмане" — международная исламская политическая и общественная организация. Она стремится привнести исламские ценности и принципы в правительство и общество, однако вызывает споры из-за связей с группами, которые некоторые считают экстремистскими.

В Саудовской Аравии она считается террористической организацией.

Полный текст заявления Буайе был удален из социальных сетей, но был сохранен другими пользователями X, бывшего Twitter.

В обновленном сообщении с официального аккаунта политик вновь говорит о желании лишить Бензему его футбольной награды и французского гражданства.

35-летний уроженец Лиона Карим Бензема в начале этого года перешел в саудовский клуб "Аль-Иттихад", где зарабатывает 200 млн евро в год. Ранее он выступал за мадридский "Реал".

Его профессиональная карьера была сопряжена со скандалами. В 2010 году он был обвинен прокуратурой в том, что якобы занимался сексом с несовершеннолетней проституткой.

В 2014 году дело было прекращено, поскольку судья решил, что доказательств того, что Бензема знал о несовершеннолетнем возрасте девушки, недостаточно.

В 2015 году Бензема был задержан полицией, которая утверждала, что он был причастен (в роли посредника) к шантажу другого игрока сборной Франции Матье Вальбуэна секс-видео, снятым на мобильный телефон.

В 2021 году он был признан виновным по этому делу и приговорен к условному сроку и штрафу.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Карим Бензема уходит из "Реала"

ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию

"Аль-Хиляль" готов выложить 300 млн евро за Мбаппе

Братья-мусульмане Саудовская Аравия Франция футболист Карим Бензема