Во Франции призвали лишить Карима Бензему французского гражданства

By Euronews

Это произошло после того, как министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в одном из интервью заявил, что Карим Бензема "печально известен своими связями с организацией "Братья-мусульмане", которая считается экстремистской в ряде стран мира.

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Один из французских политиков хочет лишить знаменитого футболиста Карима Бензему гражданства Франции и наград из-за предполагаемых связей с организацией "Братья-мусульмане".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Бензема "печально известен своими связями с "Братьями-мусульманами", мы все это знаем".

Адвокаты футболиста отвергли обвинения, назвав его "ложным".

Однако это не помешало французскому сенатору и вице-президенту консервативной партии "Республиканцы" Валери Буайе потребовать от властей аннулировать французский паспорт Бенземы.

По словам Буайе, в качестве "символической санкции" в первую очередь следует лишить Бензема "Золотого мяча", который он получил в 2022 году, а затем и французского гражданства.

В настоящее время Бензема имеет два гражданства — Алжира и Франции, играет за сборную Франции и выступает в одном из клубов Саудовской Аравии.

"Братья-мусульмане" — международная исламская политическая и общественная организация. Она стремится привнести исламские ценности и принципы в правительство и общество, однако вызывает споры из-за связей с группами, которые некоторые считают экстремистскими.

В Саудовской Аравии она считается террористической организацией.

Полный текст заявления Буайе был удален из социальных сетей, но был сохранен другими пользователями X, бывшего Twitter.

В обновленном сообщении с официального аккаунта политик вновь говорит о желании лишить Бензему его футбольной награды и французского гражданства.

35-летний уроженец Лиона Карим Бензема в начале этого года перешел в саудовский клуб "Аль-Иттихад", где зарабатывает 200 млн евро в год. Ранее он выступал за мадридский "Реал".

Его профессиональная карьера была сопряжена со скандалами. В 2010 году он был обвинен прокуратурой в том, что якобы занимался сексом с несовершеннолетней проституткой.

В 2014 году дело было прекращено, поскольку судья решил, что доказательств того, что Бензема знал о несовершеннолетнем возрасте девушки, недостаточно.

В 2015 году Бензема был задержан полицией, которая утверждала, что он был причастен (в роли посредника) к шантажу другого игрока сборной Франции Матье Вальбуэна секс-видео, снятым на мобильный телефон.

В 2021 году он был признан виновным по этому делу и приговорен к условному сроку и штрафу.