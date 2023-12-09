Вице-премьер Украины: "Мы лучше подождём F-16"

Обвинять Киев в провале контрнаступления – "разрушительная риторика", заявила Ольга Стефанишина в интервью Euronews Romania.

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Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Дорогостоящая кампания, направленная на оттеснение российских войск, завершилась незначительными изменениями на линии фронта.

Как внутри страны, так и за её пределами есть те, кто обвиняет украинские власти в ошибках.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Euronews Romania, что без авиации и необходимого оружия Киев не собирается гнать своих солдат на убой.

Дело в том, нужны ли нам истребители или нет. Вопрос в том, согласны ли вы, чтобы люди умирали на поле боя. Это абсолютно разрушительная риторика – слышать, что Украина провалила все сухопутные операции. Мы могли бы добиться успеха, но ценой тысяч жизней. Поэтому мы лучше подождём F-16, и успех придёт. Ольга Стефанишина вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Украинские солдаты готовятся к долгой зиме, в то время, как экономическая и военная поддержка со стороны Запада внезапно оказалась под вопросом из-за внутренних споров.

Республиканцы в обеих палатах Конгресса США требуют от администрации Джо Байдена ужесточить миграционную политику в обмен на поддержку законопроекта о внешней помощи в размере 110,5 миллиарда долларов.

Согласно недавнему опросу Pew Research Center, примерно трое из десяти американцев (31%) считают, что США оказывают слишком много помощи Украине. 47% респондентов считают, что помощь Киеву должна оставаться на нынешнем уровне или быть усилена.