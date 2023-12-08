Украина: 2 погибших, 14 из 19 российских ракет сбито

By Euronews

После паузы в 79 дней Россия возобновила удары крылатыми ракетами по территории Украины. Погибли по меньшей мере два человека. ВВС Украины заявили, что сбили 14 из 19 российских ракет.

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ВВС Украины заявили в пятницу, что сбили 14 из 19 крылатых ракет Х-101 и Х-155, запущенных Россией, но в результате новой ночной атаке погибли не менее двух украинских граждан.

Российские ракетные удары в пятницу были нацелены на гражданскую инфраструктуру Киева и Днепропетровской области.Несколько ракет ускользнули от средств ПВО, поразив инфраструктуру.

В Днепропетровской области один человек погиб, четверо получили ранения, двое - серьезные, сообщил губернатор региона в Telegram-канале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Харьковской области один человек погиб, трое получили ранения.

Повреждены как минимум четыре жилых дома и 25 автомобилей. В результате обстрела повреждена также электроподстанция, в результате чего 165 потребителей остались без электроэнергии.

Ирина Грекова, харьковчанка:

"Когда я по стёклам по этим побежала, ничего не видела, звала свою кошку, я думала, что она погибла здесь. Я так обрадовалась, что она потом пришла. Слава Богу, мы живы. Я думала, что это всё, это конец".

За минувшие сутки российские войска 54 раза обстреляли населенные пункты правобережья Херсонской области, выпустив более 400 снарядов.

По словам главы Киевской военной администрации Сергея Попко, после паузы в 79 дней Россия возобновила удары крылатыми ракетами.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина в пятницу назвал идею мирных переговоров с

Украиной на условиях Киева "абсолютно нереалистичными".

Минобороны РФ со совей стороны увтерждает, что российские силы нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины.