Усиление боевых действий в секторе Газа после американского вето в Совбезе ООН

В субботу Израиль наносил удары по всему сектору Газа в рамках расширенной фазы своей двухмесячной войны против ХАМАС. Накануне в ООН провалилась резолюция, призывающая к немедленному гуманитарному прекращению огня.

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Израиль нанёс удары по сектору Газа, расширяя своё наземное наступление на центральную и южную части палестинского анклава, где скопилась бо́льшая часть населения. Многие люди отрезаны от гуманитарных поставок.

ЦАХАЛ ведёт бои в Хан-Юнисе, который военные называют "главным оплотом" ХАМАС.

Большинство его жителей, а также беженцев теперь укрываются в прибрежных районах или в приграничном Рафахе, который, как сообщается, также является объектом израильской операции.

Авиджаа Адраи, арабоязычный представитель израильской армии, заявил, что группировка выпустила несколько ракет в сторону еврейского государства из т. н. гуманитарной зоны на юге сектора Газа.

Бригады "Аль-Кассам" в субботу взяли на себя ответственность за новые обстрелы юга Израиля, где звучали сирены тревоги, сообщает агентство "Франс Пресс".

Как утверждает Минздрав ХАМАС, около 17 500 палестинцев погибли в результате израильских атак. Euronews не может провести независимую проверку этих цифр.

Чиновники от ХАМАС также заявили, что заполняемость больниц Газы превысила 260%, и предупредили о вспышках инфекционных заболеваний в убежищах.

В то время как Еврокомиссия объявила о выделении 125 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи палестинцам в 2024 году, в ВОЗ высказались о "жестокой кампании" Израиля против населения сектора в отместку за теракты ХАМАС.

Израильская сторона утверждает, что ограничивает ущерб гражданскому населению, предоставляя ему карты с указанием безопасных районов, и обвиняет ХАМАС в использование людей в качестве "живых щитов", что боевики отрицают.