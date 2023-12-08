ЦАХАЛ задержал и допрашивает сотни палестинцев в Газе

By Euronews

Армия обороны Израиля задержала и допрашивает на причастность к ХАМАС сотни палестинцев в Джебалии. ООН бьет тревогу в связи с голодом среди населения Газы

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Израильские и ближневосточные СМИ публикуют кадры, на которых, как утверждается, запечатлены десятки палестинцев, захваченных ЦАХАЛ.

На видео, по сообщениям сделанном в Джебалии, десятки мужчин в нижнем белье охраняются израильскими солдатами.

ЦАХАЛ утверждает, что задержал сотни людей, и их допрашивают как подозреваемых в причастности к деятельности ХАМАС.

Со слов военных, "многие" из них сдались добровольно.

Джебалия и Шуджайя — опорные пункты. Они также являются лагерями беженцев для террористов. Мы боремся с ними. Они прячутся под землей и выходят, и мы сражаемся. Некоторые - те, кто остался в этом районе, - выходят наружу из шахт туннелей, некоторые - из домов. Мы выясняем, кто связан с ХАМАС, а кто нет Даниэль Хагари пресс-секретарь ЦАХАЛ

Израильские солдаты празднуют Хануку, в то время как в центральной и северной частях сектора Газа продолжаются тяжелые бои.

Среди убитых в последние дни - сын Гади Айзенкота, бывшего начальника генштаба ЦАХАЛ.

25-летний Галь Меир Айзенкот, как сообщается, был убит во время операции в северной части сектора Газы. По данным СМИ, его отец в это время находился в командном пункте дивизии сына и следил за боем.

В то время как 80% палестинцев (по израильским данным) бежали из северных и центральных районов, ООН бьет тревогу по поводу голода среди беженцев, который начинает становиться реальностью, а не опасностью.

По словам Стефана Дюжаррика, от 83% до 97% семей "не потребляют достаточного количества пищи". В ряде районов 80% семей не имеют еды в течение целого дня, а некоторые живут так уже 10 дней.

По данным ООН, объем помощи, поступающей в Газу ежедневно, составляет менее 50 % от того, что было доступно во время перемирия, и даже это не вполне достаточно для поддержки жителей Газы.

ЮНИСЕФ, в свою очередь, предупреждает, что "Сектор Газа снова стал самым опасным местом в мире для детей".

С наступлением зимы дети и их семьи испытывают нехватку одежды и одеял, а также продуктов питания и других самых необходимых вещей.