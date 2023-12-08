ЦАХАЛ ведет наступление в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

By Euronews

В ходе неудачной операции по освобождению заложников тяжелые ранения получили двое военнослужщих - ЦАХАЛ.

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Минздрав Газы подконтрольный ХАМАС заявил, что в результате израильской операции в анклаве погибло почти 17,5 тысяч человек. Ряд информационных агентств сообщили, что жертвами авиаудара ВВС Израиля по дому в центре сектора Газа стали по меньшей мере 20 человек.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что армия ведет ожесточенные бои с террористами, которые прячутся под землей. За двое суток в плен взяты более 200 предполагаемых боевиков.

Армия обороны Израиля продолжает наступление в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, который, по словам представителей ЦАХАЛ, является "главным оплотом ХАМАС". Военные проводят "целевые рейды" против объектов группировки.

По оценкам ООН число перемещенных лиц в секторе Газа составило 1,9 миллиона человек. Погода стоит холодная. Палестинцы, перебравшиеся в лагерь беженцев, живут в небольших палатках.

Майса Абу Тарабиш, жительница Газы:"Где разместить детей? Где взять вещи? Каждый раз, когда меня переселяют в новый город, мне нужно достать матрасы, чехлы, подушки, кухонные принадлежности, все. Потом, когда меня снова переселяют, я все бросаю".

Израильская армия опубликовала видео, на котором, запечатлены кадры сражений с боевиками в одном из районов Газы.

В пятницу вечером ЦАХАЛ сообщил, что в ходе неудачной операции по освобождению заложников тяжелые ранения получили двое военнослужащих. По данным правительства Израиля, в секторе Газа все еще удерживаются 138 пленников.