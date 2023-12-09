В Тбилиси прошёл марш в поддержку заявки на членство в ЕС

"Наш голос – Евросоюзу". За несколько дней до саммита ЕС грузины развернули в центре Тбилиси гигантское звёздно-синее полотнище. В шествии приняли участие президент страны, представители НПО и рядовые граждане.

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В Тбилиси состоялось шествие сторонников евроинтеграции Грузии. Люди вышли на улицу под девизом "Наш голос – Евросоюзу".

На площади Европы, где установлен фрагмент Берлинской стены, был развёрнут 33-метровый флаг ЕС. 12 звезд символически были сшиты в 12 регионах Грузии, в том числе в оккупированной Абхазии, после чего их привезли в столицу и прикрепили к полотнищу.

Вот что говорит гражданская активистка Нино Басикошвили: "Наша цель – ещё раз показать всему миру, что наша нация едина в своём стремлении в Европу. Наше решение – стать её частью. Мы обращаемся к лидерам всех 27 стран ЕС: наше общество консолидировано, мы хотим в Европу".

К маршу присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Страна всё ближе к получению статуса кандидата в члены ЕС после положительной рекомендации Еврокомиссии.

Окончательное решение будет принято на заседании Европейского совета 14-15 декабря, на котором будут обсуждаться вопросы расширения Союза.