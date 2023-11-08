Военные РФ застрелили гражданина Грузии на границе с непризнанной Южной Осетией

"Российское военное присутствие в регионе является незаконным", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Вопиющим нападением на грузинскую государственность назвали в Тбилиси инцидент вблизи линии разграничения между республикой и непризнанной Южной Осетией

Служба госбезопасности страны сообщила о стрельбе со стороны российских военных, в результате чего погиб гражданин Грузии Тамаз Гинтури.

Мой брат был на кладбище, чтобы зажечь свечу на могиле наших родителей. Потом он пошел в церковь чтобы помолиться, и был застрелен на обратном пути. Гиви Гинтури родственник погибшего

Факт стрельбы в районе села Кирбали Горийского муниципалитета подтвердила миссия наблюдателей ЕС. Еще один граждан Грузии получил ранения и задержан.

В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили , что застреленный российскими пограничниками мужчина нарушил границу и оказывал сопротивление при задержании. В Москве пока не комментировали произошедшее.

В ЕС И США осудили убийство. "Российское военное присутствие в оккупированных Грузией отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии является незаконным", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Российские военные патрулируют линию соприкосновения с 2008 года.

Грузия обвиняет Россию в оккупации Южной Осетии.