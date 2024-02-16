By Euronews

Смирнов был арестован при прибытии в США

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Бывший информатор ФБР обвиняется во лжи относительно возможной преступной деятельности Хантера Байдена на Украине. Специальный адвокат, расследующий несколько дел сына президента США, обвинил 43-летнего Александра Смирнова во лжи властям о многомиллионной схеме взяточничества с участием президента Джо Байдена, его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma в 2010-х годах. Якобы и старший, и младший потребовали (или даже получили) по $5 млрд, чтобы "защитить" компанию от расследования, которое вела Генпрокуратура Украины".

Это стало частью более масштабных обвинений против Байдена, которого республиканцы обвинили в использовании своего положения (в то время вице-президента) для "помощи" своему сыну. Это считается одним из главных инструментов, используемых республиканцами, чтобы рассказать о "преступной семье Байдена" и подорвать повторную кампанию Байдена-старшего на пост президента. Кроме того, предполагаемые коррупционные схемы младшего в Украине, как пишут СМИ, широко используются российской пропагандой, чтобы представить Украину марионеткой США.

Однако комиссия по делу Хантера Байдена пришла к выводу, что утверждения Смирнова были ложными. Смирнов (проживающий в США) был арестован в эту среду в аэропорту Лас-Вегаса. Ему грозит 25 лет тюрьмы.