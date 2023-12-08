Безымянные могилы мигрантов

Десятки мигрантов погибли в реке Дрина между Сербией и Боснией. Неизвестные похоронены на полевом кладбище между рекой и лесом.

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Больше всего мигрантов на балканском маршруте погибает на реке Дрина c быстрым и опасным течением между Сербией и Боснией и Герцеговиной. Здесь, недалеко от города Лозница на сербской стороне границы, текущая между густых лесов Дрина является препятствием для мигрантов на пути к другой жизни.

- Проблема в том, что мы на самом деле не знаем, кого хоронят. Все эти могилы помечены как неизвестные, и указан только год смерти. Поэтому мы очень часто не знаем, кого хоронят, - рассказывает Милица Швабич, юрист НПО Clickaktiv.

Сколько мигрантов утонуло в Дрине – неизвестно. Точно так же даже неизвестно, сколько из них погибло не только в Сербии, но и на всех Балканах. Официальный учёт не ведётся.

На Лозницком кладбище изолировано 12 одинаковых курганов. Единственным источником информации является онлайн-база данных, управляемая активистами.

- Они там спят, утром идут в магазин, покупают сигары, вечером возвращаются, - рассказывает местный фермер.

_- Они пытаются переплыть Дрину?_- спрашивает журналист.

- Ну да. Они стараются. Они продолжают попытки.

Войн Ивков, режиссер-документалист:

- Я могу себе представить, сколько людей умирает, и никто о них не знает. Я имею в виду те зимы по - 20 (градусов), когда они шли и когда переправлялись через эти могучие реки, вот что я имею в виду... Кто-то просто где-то засыпает, а остальные просто идут дальше. А он остается там. Мы найдём эти тела в зарослях вокруг границы через десять лет.

Здесь фиксируются случаи гибели мигрантов на балканском маршруте. С 2015 года зарегистрированы 400 смертей.