Мигранты исчезли с границы Словакии и Венгрии: почему?

За несколько месяцев через приграничную реку Ипель переправились десятки тысяч нелегальных мигрантов, но недавно ситуация здесь кардинально изменилась. С чем это связано?

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Нелегальные иммигранты практически полностью исчезли с венгерско-словацкой границы вдоль реки Ипель.

За несколько месяцев здесь ее переплыли десятки тысяч людей в надежде получить вид на жительство в Словакии.

Еще в конце сентября ежедневно сюда прибывали все новые и новые группы нелегалов. Но с недавнего времени ситуация кардинально изменилась, и люди гадают, почему.

Примерно две недели назад все они исчезли, практически за одну ночь. Возможно, это связано и с погодными условиями. Это ведь пограничная река, венгерская и словацкая стороны разделены Ипелем Иштван Деак экс-глава администрации села Сечанки

Одним из важнейших пунктов пересечения границы для мигрантов был пешеходный мост в селе Ипельское Предмостье. Но с сентября пейзаж здесь резко изменился.

Небольшой пешеходный мост в настоящее время непроходим. В середине моста еще есть какие-то части, торчащие из затопленной реки, но оба конца находятся под водой, а территория вокруг него полностью затоплена Ипелем.

Все, кто хочет переправиться, теперь вынуждены заходить в холодную воду. Мы нашли в этом районе несколько предметов одежды и спальных мешков, но они, по словам местных, видимо, остались от прежних времен. Теперь жители могут вздохнуть с облегчением.

Они были этому явно рады, и это понятно. Ведь когда три группы по тридцать человек в день появлялись в деревне, возможно, ночью, это вызывало волнение, особенно у жительниц деревни или у матерей, чьи маленькие дети должны были в одиночку добираться до автобуса, чтобы добраться до школы Виктор Лестьянский глава администрации Ипельское Предмостье

В одном из важнейших приграничных городов, Шаги, число прибывающих также резко сократилось.

"Они приезжают, но все реже и реже. Уже не бывает по три-четыре "тура" в день. Их, к счастью, становится все меньше, — говорит местная жительница.

Некоторые считают, что полиция, присланная новым правительством, отпугнула мигрантов. Но есть и те, кто считает, что Венгрия перестала отправлять мигрантов после прихода к власти в Словакии союзника Виктора Орбана Роберта Фицо.