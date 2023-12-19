Зеленский: "Никто не знает, сколько продлится война"

By euronews и EFE

"Я не думаю, что кто-то знает ответ, даже уважаемые люди, наши командиры или западные партнеры, которые говорят, что война будет длиться годами, они не знают", - сказал президент Украины журналистам на своей главной пресс-конференции, посвященной окончанию года.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что "никто" не может точно сказать, когда закончится война с Россией после почти двух лет российского вторжения.

На фоне заявлений о слабеющей поддержке Запада Зеленский выразил уверенность в том, что пакеты помощи, заблокированные в Европейском союзе и США, будут одобрены, заявив, что разблокирование помощи - "вопрос сроков".

"Мы много работаем над этим, и я уверен, что Соединенные Штаты не подведут нас и выполнят то, о чем мы договорились", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, отсылая к блокированию Конгрессом США предложенного президентом Джо Байденом пакета помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов.

Глава украинского государства также заявил, что он "уверен" в том, что Европейский союз "скоро" одобрит предложенный Комиссией пакет помощи в размере 50 миллиардов евро на следующие пять лет, который не удалось утвердить на заседании Европейского совета на прошлой неделе из-за вето Венгрии.

Украинский лидер заявил, что помощь, обещанная отдельными странами-членами, покроет потребности Украины до прибытия помощи.

Зеленский настаивает на том, что Россия "провалила все свои цели" в этом году, не сумев захватить весь украинский Донбасс, как планировала, и отрицает, что это самый сложный момент за всю войну.

На вопрос о том, может ли Украина проиграть войну, украинский президент ответил "нет, я так не думаю" и напомнил о ситуации в начале вторжения, когда у страны были оккупированы "центральные регионы" и практически вся логистика и экономика задушены российской военной агрессией.

Зеленский напомнил, что Украина смогла выйти из этой ситуации, и попросил не впадать в пораженчество и смотреть "на факты, а не на слова" тех, кто предупреждает о негативных аспектах нынешних обстоятельств.

Глава государства сообщил, что Украина получит больше систем Patriot этой зимой, и подчеркнул, что ситуация с приходом низких температур в этом году гораздо менее драматична, чем в 2023 году, благодаря всем улучшениям, достигнутым благодаря западным поставкам, в противовоздушной обороне.

Однако, отвечая на вопрос об ожиданиях, что война закончится в 2024 году, Зеленский подчеркнул, что "ни у кого нет ответа" и что иногда "мысли и идеи далеки от реальности", а окончание войны в конечном итоге зависит от "стойкости" Украины.

ВСУ просят мобилизовать до полумиллиона человек

Украинский президент также признал, что его страна испытывает нехватку артиллерийских боеприпасов и нуждается в изменениях в системе призыва, а также призвал армию предоставить более подробную информацию о своих планах по мобилизации большего количества людей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что армия попросила мобилизовать от 450 000 до 500 000 дополнительных новобранцев, но добавил, что, поскольку это "очень чувствительный" вопрос, он попросил предоставить дополнительные аргументы и детали в поддержку этого плана, прежде чем принимать решение.

Отвечая на вопрос о возможности отставки главы Вооруженных сил Валерия Залужного, Зеленский сказал, что у него с ним "хорошие рабочие отношения" и его не интересуют "личности", но подчеркнул, что все высшие государственные чиновники должны добиваться "результатов".

"Какую бы должность вы ни занимали, речь идет об ответственности за ежедневные результаты", - сказал он.

"Это не вопрос жертвы, принесения себя на алтарь; быть главой армии, как и президентом Украины, - большая честь, я не устаю им быть", - сказал глава государства, имея в виду Залужного, с которым он неоднократно демонстрировал противоречивые взгляды на публике в течение последних двух месяцев.

Зеленский отметил, что ожидает от армии "решения о мобилизации" и отправки украинцев "на фронт". "Я ожидаю очень конкретных вещей на фронте", - добавил он, прежде чем подчеркнуть высокую стоимость каждого солдата для налогоплательщиков.

"Мы должны понять очень простой расчет: на каждого бойца нужно шесть гражданских помощников", - сказал он.

Зеленский также сказал, что ожидает от военного ведомства больше информации о гарантиях безопасности, о которых он ведет переговоры с западными союзниками Украины. Глава государства сказал, что согласование идет дольше, чем ожидалось, и объяснил, что ждет от военных более конкретных деталей, прежде чем представить их союзникам.