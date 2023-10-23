Параллельно увеличению числа бездомных в Великобритании резко растут расходы на решение жилищных вопросов и дыры в местных бюджетах.

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В период с апреля 2022 г. по март текущего года в Англии бездомными или рискующими стать таковыми оказались 298 430 домохозяйств, в том числе 104 460 семей с детьми.

Таковы последние данные правительства. Согласно им, число домохозяйств, проживающих во временном жилье, составило 104 510. Это самый высокий показатель за всю историю ведения подсчётов.

Статистика, опубликованная Департаментом по вопросам жилищного строительства (DLUHC), также свидетельствуют о том, что число людей, получивших так называемое "уведомления о выселении", увеличилось на 27,4% (это 24 260 человек).

За тот же период на 30,5% выросло число британцев "без крыши над головой", местные власти окрестили их "спящими под открытым небом".

В своей программе, опубликованной в прошлом году, правительство консерваторов пообещало "предпринять амбициозные шаги" по борьбе с бездомностью и выделить на это 2 млрд. фунтов стерлингов (2,29 млрд. евро) в течение следующих трёх лет.

Кроме того, британские власти заявляли, что в период с 2022 по 2025 г. оно вложит ещё миллиард в финансирование работы местных властей с домовладельцами по предотвращению выселения квартиросъёмщиков, а также на финсовую помощь людям в поиске нового жилья и при переезде.

Сейчас многие задаются вопросом, выполнило ли правительство свои обещания.

Только в Лондоне борьба с проблемой бездомности вызвала дефицит в бюджете в размере 500 млн. фунтов стерлингов (547 млн. евро).

Согласно отчёту DLUHC, в прошлом году местные советы по всей Англии потратили на неё рекордное количество средств.

В 2022/23 гг. на решение этой проблемы ушло не менее 2,4 млрд. фунтов стерлингов (2,75 млрд. евро), из которых более 1,7 млрд. фунтов стерлингов (1,95 млрд. евро) было направлено на оплату временного жилья.

В большей степени это касается Северо-Запада и Северо-Востока. Так, в Манчестере, например, уровень бездомности один из самых высоких по стране: по данным одной из местных благотворительных организаций, каждый 80-й житель города не имеет постоянного адреса.

Наибольший рост числа людей без крова по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Ливерпуле.

Там расходы на борьбу с бездомностью выросли на 341% всего за один год.

В Уоррингтоне, расположенном между Ливерпулем и Манчестером, расходы выросли на 210%, а в городах Дарлингтон и Вулверхэмптон - вдвое.

Человек, спящий на улице в Гастингсе Dukas/Universal Images Group via Getty Images

В Гастингсе, прибрежном городе на юго-востоке страны, картина тоже весьма мрачная.

Из 92 тыс. жителей около 523 семей проживают во временном жилье, причём большинство из них вынуждены ютиться в ночлежках, предоставляемых частными компаниями.

Сотни других стоят в очереди на срочное получение жилья.

"В 2019 году мы тратили €838 тыс. на временное жильё. В 2022/23 году у нас ушло €5,2 млн, а в 2023/24 году мы прогнозируем €6,4 млн расходов", - сообщил Euronews представитель совета.

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В 2010/11 году бюджет совета Гастингса составлял 22,9 млн. фунтов стерлингов (26,2 млн. евро). В период 2022/3 гг. этот показатель снизился на 28%.

В 2010/11 гг. прямая государственная поддержка (гранты) была на уровне £15,9 млн. (€18,2 млн.), а в 2022/23 гг. она снизилась до £1,5 млн. (€1,7 млн.), т.е. более чем на 90%.

Хотя правительство неоднократно заявляло, что делает всё возможное для решения этой проблемы, многие советы по всей Англии утверждают, что у них просто не хватает персонала, чтобы справиться с огромной нагрузкой, которая возникла из-за роста числа бездомных.

По мнению DLUHC, для того чтобы "сотрудники могли заниматься профилактической работой", на каждого должно приходиться не больше 30 дел. В то время, как в реальности их больше 165 на человека.

После обнародования данных ряд благотворительных организаций по всей стране заявили, что необходимо увеличить размер жилищных пособий.

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Выступая на прошлой неделе на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, депутат Майк Эймсбери пояснил, что определение доступного жилья должно быть изменено, чтобы _"оно соотносилось с доходами людей и их семейными бюджетами". _Эймсбери считает, что "правительство консерваторов исказило само это понятие".

Власти на местах надеются, что лейбористы, которые, по прогнозам аналитиков, имеют все шансы возглавить следующее правительство, выполнят свои обязательства по борьбе с проблемой бездомностью.