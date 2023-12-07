EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Стрельба в Неваде: 3 погибших

Бригады экстренной помощи на месте стрельбы в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, 6 декабря 2023 года.
Бригады экстренной помощи на месте стрельбы в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, 6 декабря 2023 года. Авторское право RONDA CHURCHILL/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Трое погибших и один раненый в результате стрельбы в кампусе Университета Невады. Нападавший застрелен полицией.

РЕКЛАМА

Три человека были убиты, ещё один получил тяжёлые ранения в среду в США в результате стрельбы в кампусе Университета Невады. Нападавший оказал сопротивление подоспевшей полиции и был застрелен. Кампус оцеплен, все находившиеся в нём эвакуированы. Ведётся расследование инцидента. 

Услышав звуки выстрелов, многие студенты и преподаватели забаррикадировались в помещениях. Один из них рассказывает:

"Знаете, это очень страшно, когда вы приходите в кампус колледжа, такой открытый, как этот, и вы ещё платите деньги, чтобы прийти сюда. И это лидеры завтрашнего дня".

В государственном университете Невады участся более 30 000 студентов. Он расположен примерно в полутора километрах от Лас-Вегаса, недалеко от того места, где 1 октября 2017 года произошла самая смертоносная стрельба в современной истории США. От рук нападашего, стрелявшего из отеля, погибли 60 участников музыкального фестиваля, сотни были ранены. 

6 декабря республиканцы в Сенате США предприняли попытку помешать демократам провести запрет на штурмовое стрелковое оружие.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Стрельба в Балтиморе: есть погибшие и пострадавшие

США: стрельба в техасском ТЦ. Есть жертвы

Стрельба в медцентре Атланты: подозреваемый был недоволен выписанными лекарствами

Лас-Вегас Университет перестрелка