США: стрельба в техасском ТЦ. Есть жертвы

Euronews

По меньшей мере 8 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в штате Техас. Преступник ликвидирован

Восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен (штат Техас). По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов, находившиеся недалеко от центра по другому вызову, услышали выстрелы и прибыли немедленно на место происшествия. Нападавший был ликвидирован.

Шесть человек скончались на месте трагедии, двое - по пути в больницу. Еще семь пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Информации о личности нападавшего, а также о его мотивах пока не сообщается. Полиция предполагала, что у нападавшего был сообщник, но впоследствии это не подтвердилось.