EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
мир

США: стрельба в техасском ТЦ. Есть жертвы

Access to the comments Комментарии
Полиция прибыла на место стрельбы в ТЦ
Полиция прибыла на место стрельбы в ТЦ   -  Авторское право  AFP
 Euronews

По меньшей мере 8 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в штате Техас. Преступник ликвидирован

Восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен (штат Техас). По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов, находившиеся недалеко от центра по другому вызову, услышали выстрелы и прибыли немедленно на место происшествия. Нападавший был ликвидирован. 

Шесть человек скончались на месте трагедии, двое - по пути в больницу. Еще семь пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Информации о личности нападавшего, а также о его мотивах пока не сообщается. Полиция предполагала, что у нападавшего был сообщник, но впоследствии это не подтвердилось.

Также по теме

Стрельба в медцентре Атланты: подозреваемый был недоволен выписанными лекарствами

Стрельба в Алабаме: четверо погибших, не менее 28 раненых

Стрельба в Нэшвилле: трансгендер Одри Хейл легально приобрела целый арсенал оружия