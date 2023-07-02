Стрельба в Балтиморе: есть погибшие и пострадавшие

Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Есть данные о погибших и пострадавших.
Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Власти о пострадавших пока не сообщали, однако, по неофициальным данным, в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.
Как рассказывают свидетели, звуки выстрелов были слышны во время празднования мероприятия "День Бруклина", на который собрались сотни людей.
На месте работает полиция.