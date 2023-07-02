EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Стрельба в Балтиморе: есть погибшие и пострадавшие

иллюстрационное фото
иллюстрационное фото Авторское право Julio Cortez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
 Глеб Шатуновский

Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Есть данные о погибших и пострадавших.

Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Власти о пострадавших пока не сообщали, однако, по неофициальным данным, в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие. 

Как рассказывают свидетели, звуки выстрелов были слышны во время празднования мероприятия "День Бруклина", на который собрались сотни людей.

На месте работает полиция. 

Также по теме

Батискаф "Титан": станет ли сертификация таких аппаратов обязательной?

В США разрешили продавать курятину из пробирки

Хантер Байден согласился признать вину в налоговых правонарушениях