Стрельба в Балтиморе: есть погибшие и пострадавшие

Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Есть данные о погибших и пострадавших.

Стрельба произошла в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Власти о пострадавших пока не сообщали, однако, по неофициальным данным, в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

Как рассказывают свидетели, звуки выстрелов были слышны во время празднования мероприятия "День Бруклина", на который собрались сотни людей.

На месте работает полиция.