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США. Четыре человека погибли в результате стрельбы в школе в Джорджии

Школа "Апалачи" в Уиндере, штат Джорджия
Школа "Апалачи" в Уиндере, штат Джорджия Авторское право Jeff Amy/AP
Авторское право Jeff Amy/AP
By Euronews
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Четверо погибших и десятки раненых. Нападавший - подросток 14 лет - открыл стрельбу в школе в Уиндере. Начато следствие

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В старшей школе «Апалачи» в американском городе Уиндер, штат Джорджия, произошла стрельба. В результате четыре человека погибли, около 30 получили ранения. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным властей, стрельбу устроил 14-летний школьник, он задержан. При этом неизвестно, посещал ли он данное учебное заведение. Несколько пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализированы в Атланту на вертолете. Все школы в округе закрыты. Туда прибыли дополнительные наряды полиции.

Шериф округа Бэрроу Джад Смит заявил, что власти пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

«Мы просим вас набраться терпения. Пожалуйста, позвольте нам получить факты, которые нам нужны, чтобы убедиться, что мы все правильно поняли, - сказал Смит на пресс-конференции в среду. - Нам потребуется несколько дней, чтобы получить ответы на вопросы о том, что произошло и почему это случилось».

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