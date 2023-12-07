Война Израиля и ХАМАС: уличные бои в центре Хан-Юниса

By Euronews

ЦАХАЛ продолжает наступление по всему сектору Газа. Сообщается об уличных боях в Хан-Юнисе. ООН заявляет, что для населения не осталось безопасных мест

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Израиль продолжает интенсивное воздушное и наземное наступление как на севере, так и на юге Газы.

ЦАХАЛ заявляет, что его бойцы прорвали линию обороны в Джебалии, Шуджаийи и Хан-Юнисе. В самом центре последнего, как утверждается, идут уличные бои.

По сообщениям, ХАМАС использует самодельные бомбы, чтобы нанести потери и замедлить наступление.

И Израиль, и ХАМАС опубликовали кадры боевых действий.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари также прокомментировал информацию о том, что дом Яхьи Синвара в Хан-Юнисе окружен. "Синвар находится не на поверхности земли, а под землей. Я не хочу говорить, где именно. Здесь не место обсуждать это. Но наша задача – добраться до Синвара и убить его. И мы должны сделать это как можно скорее", – заявил Хагари.

Конфликт привел к перемещению сотен тысяч палестинцев и ухудшению гуманитарной ситуации в секторе. ООН призывает к немедленному прекращению огня, поскольку для мирных жителей больше не осталось безопасных мест.

Больницы продолжают принимать раненых, но они переполнены и зачастую могут оказать лишь самую необходимую помощь.

По данным министерства здравоохранения Газы, с момента прекращения временного перемирия в начале месяца погибли 1207 палестинцев, 70% из которых — женщины и дети.

Кабинет безопасности Израиля согласился разрешить "минимальное количество" топлива для ввоза в сектор Газа, "чтобы предотвратить гуманитарный коллапс и вспышку заболеваний".

При этом объем будет периодически корректироваться в зависимости от уровня заболеваемости и гуманитарной ситуации в анклаве.

В четверг, как ожидается, в Газу будет доставлено около 120 тысяч литров солярки.

По данным ООН, около 1,87 миллиона человек — более 80% населения Газы — уже покинули свои дома, многие из них были вынуждены переезжать несколько раз.

Медицинские эксперты опасаются распространения эпидемий и массового перемещения населения в соседние страны.