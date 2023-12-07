EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Война Израиля и ХАМАС: уличные бои в центре Хан-Юниса

Палестинцы бегут из Хан-Юниса
Палестинцы бегут из Хан-Юниса Авторское право Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

ЦАХАЛ продолжает наступление по всему сектору Газа. Сообщается об уличных боях в Хан-Юнисе. ООН заявляет, что для населения не осталось безопасных мест

РЕКЛАМА

Израиль продолжает интенсивное воздушное и наземное наступление как на севере, так и на юге Газы.

ЦАХАЛ заявляет, что его бойцы прорвали линию обороны в Джебалии, Шуджаийи и Хан-Юнисе. В самом центре последнего, как утверждается, идут уличные бои.

По сообщениям, ХАМАС использует самодельные бомбы, чтобы нанести потери и замедлить наступление.

И Израиль, и ХАМАС опубликовали кадры боевых действий.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари также прокомментировал информацию о том, что дом Яхьи Синвара в Хан-Юнисе окружен. "Синвар находится не на поверхности земли, а под землей. Я не хочу говорить, где именно. Здесь не место обсуждать это. Но наша задача – добраться до Синвара и убить его. И мы должны сделать это как можно скорее", – заявил Хагари.

Конфликт привел к перемещению сотен тысяч палестинцев и ухудшению гуманитарной ситуации в секторе. ООН призывает к немедленному прекращению огня, поскольку для мирных жителей больше не осталось безопасных мест.

Больницы продолжают принимать раненых, но они переполнены и зачастую могут оказать лишь самую необходимую помощь.

По данным министерства здравоохранения Газы, с момента прекращения временного перемирия в начале месяца погибли 1207 палестинцев, 70% из которых — женщины и дети.

Кабинет безопасности Израиля согласился разрешить "минимальное количество" топлива для ввоза в сектор Газа, "чтобы предотвратить гуманитарный коллапс и вспышку заболеваний".

При этом объем будет периодически корректироваться в зависимости от уровня заболеваемости и гуманитарной ситуации в анклаве.

В четверг, как ожидается, в Газу будет доставлено около 120 тысяч литров солярки.

По данным ООН, около 1,87 миллиона человек — более 80% населения Газы — уже покинули свои дома, многие из них были вынуждены переезжать несколько раз.

Медицинские эксперты опасаются распространения эпидемий и массового перемещения населения в соседние страны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Есть ли у Израиля видение того, что будет в Газе после разгрома ХАМАС?

Ожесточённые бои в Хан-Юнисе

Израиль наносит авиаудары по Хан-Юнису

Топливо Израиль Сектор Газа Палестино-израильский мирный процесс Война Израиля с ХАМАС