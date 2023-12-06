Ожесточённые бои в Хан-Юнисе

В Хан-Юнисе идут самые ожесточенные бои с начала наступления Израиля на сектор Газа. Число жертв среди палестинского гражданского населения растёт.

РЕКЛАМА

Израильская армия продолжает обстреливать сектор Газа, утверждая, что удары и наземные операции направлены против боевиков и руководства ХАМАС, складов оружия и взрывчатых веществ, а также туннелей.

На юге израильские силы окружили город Хан-Юнис, второй по величине в секторе Газа, и ведут на улицах и в зданиях бои с хамасовцами, самые интенсивные за почти два месяца войны.

Амаль Махди, пережившая израильскую бомбардировку, рассказывает:

"Мы мирно спали, и в доме было много женщин и детей. Внезапно нас обстреляли, и на нас посыпались обломки".

Число жертв среди палестинского гражданского населения продолжает расти. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских бомбардировок погибли 16 248 человек (более 70% из них женщины, дети и подростки). Независимого подтверждения этим данным нет.

Больница Камаль Адван, последняя, ​​обслуживающая север сектора, прекратила работу из-за нехватки топлива и находится в критической ситуации.

"Палестинцы в секторе Газа переживают ужас", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека из Женевы.

ЦАХАЛ заявил, что за последние 24 часа израильтяне поразили около 250 целей в секторе Газа. ВВС Израиля также направили самолет для нанесения ударов по целям в районе Дейр-эль-Балаха.

В среду израильские военные заявили, что их солдаты обнаружили самый большой тайник с оружием в секторе Газа.

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС и освободить 138 заложников, которые все ещё удерживаются.

"По мере того, как ЦАХАЛ расширял свои операции по уничтожению Хамаса в секторе Газа, никто ни на мгновение не упускал из виду нашу важнейшую миссию по спасению заложников, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы они вернулись домой", - сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он обратился с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста доступ к заложникам, удерживаемым ХАМАС.