«Участие Зеленского сместило приоритеты»

Euronews

Наблюдатели отмечают, что визит Зеленского отвлёк внимание от других тем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми из своих крупнейших сторонников здесь, в Хиросиме. Личное присутствие украинского лидера подчеркнуло важность темы войны для блока богатых демократий G7.

Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи и заложил основу для возможной передачи Украине американских истребителей.

В кулуарах саммита Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Это были их первые прямые переговоры с начала полномасштабной войны. Индия — крупный покупатель российского оружия и нефти и избегает прямо осуждать российское вторжение.

Во время войны Индия и Бразилия сохраняли нейтральное отношение, и, похоже, это не изменилось: здесь даже не было встреч с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Присутствие Зеленского несколько отвлекло внимание от других приоритетов, включая проблемы безопасности в Азии и работу с развивающимся миром.

Премьер-министр Японии Кисида хотел, чтобы в центре внимания было ядерное разоружение. Он дважды возил лидеров в Парк мира, посвященный десяткам тысяч жертв первой в истории атомной бомбардировки. Некоторые люди, пережившие её в 1945 году, обеспокоены тем, что участие Зеленского в саммите отодвинуло эту тему на второй план.