Борис Джонсон извинился перед родными жертв COVID-19

By Euronews

Бывший премьер-министр Великобритании выступает на слушаниях по расследованию реакции страны на пандемию, которые продлятся два дня.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед семьями жертв COVID-19 за "боль, потери и страдания", выступая на слушаниях по расследованию реакции страны на пандемию.

Родственники умерших регулярно прерывали его выступление, в руках одного из них был плакат "Мертвые не слышат ваших извинений". Нескольких человек в последствии вывели из зала.

Отвечая на вопрос об ответственности за принятые решения, политик признает, что "несомненно были допущены ошибки".

COVID-19 унес жизни более 232 000 человек в Великобритании.

Джонсон покинул пост премьер-министра в сентябре 2022 года после того, как стало известно о вечеринках в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.