Борис Джонсон извинился перед родными жертв COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании выступает на слушаниях по расследованию реакции страны на пандемию, которые продлятся два дня.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед семьями жертв COVID-19 за "боль, потери и страдания", выступая на слушаниях по расследованию реакции страны на пандемию.
Родственники умерших регулярно прерывали его выступление, в руках одного из них был плакат "Мертвые не слышат ваших извинений". Нескольких человек в последствии вывели из зала.
Отвечая на вопрос об ответственности за принятые решения, политик признает, что "несомненно были допущены ошибки".
COVID-19 унес жизни более 232 000 человек в Великобритании.
Джонсон покинул пост премьер-министра в сентябре 2022 года после того, как стало известно о вечеринках в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.