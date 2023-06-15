Борис Джонсон намеренно вводил парламент в заблуждение в связи с вечеринками — отчёт

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Джонсона обвиняют в введении в заблуждение парламент в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеренно ввел в заблуждение депутатов Палаты общин в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии.

Об этом говорится в докладе Комитета по привилегиям парламента. Документ насчитывает 106 страниц. В докладе указывается, что Джонсон неоднократно заявлял о соблюдении в резиденции главы правительства ограничений введенных в связи с ковидом.

Экс-премьер уже признал, что депутаты были введены в заблуждение его первоначальными заявлениями. Однако он утверждает, что в то время считал их правдивыми. Между тем в отчете утверждается, что Джонсон лично знал о нарушениях санитарных правил.

Намеренное введение Палаты общин в заблуждение - серьезный проступок и может обернуться дисциплинарными взысканиями. Если бы на прошлой неделе Джонсон сам не сложил с себя полномочия члена парламента, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на 90 дней.

Комментарий Джонсона последовал незамедлительно. Он назвал выводы комитета "ложью" и "попыткой мести" и обвинил комитет в предвзятости.