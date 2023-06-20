Британский парламент поддержал выводы комиссии, уличившей Бориса Джонсона во лжи

Euronews

Бывший премьер в качестве дисциплинарного взыскания лишен права посещать здание парламента без согласований. Ранее парламентская комиссия пришла к выводу, что Джонсон "намеренно ввел в заблуждение" депутатов по поводу вечеринок на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии

Палата общин большинством голосов поддержала выводы дисциплинарного комитета британского парламента, уличившего Бориса Джонсона во лжи.

Депутаты согласились с тем, что бывший премьер-министр "намеренно ввел в заблуждение" депутатов в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии.

"За" проголосовали 354 парламентария, "против" — семеро.

В качестве дисциплинарного наказания за столь серьезный политический проступок Джонсон лишен права посещать здание парламента без согласования на правах бывшего депутата.

Еще до публикации выводов комиссии он сложил с себя полномочия члена парламента.

Дебаты и последующее голосование, в ходе которого экс-премьер столкнулся с бывшими членами своего же кабинета министров и своей предшесnвенницей Терезой Мэй, обнажили раскол в рядах консерваторов по поводу наследия Бориса Джонсона.

Это также возмутило страну, которая считает, что сообщения о вечеринках политиков во время строгого локдауна доказывают, что правила для народа не распространяются в равной степени на власть имущих.

Несмотря на то, что для многих голосование было символическим, другие утверждают, что одобрение отчета парламентcкой комиссии с таким подавляющим перевесом — это "маленький, но важный шаг в восстановлении доверия людей" к парламенту.