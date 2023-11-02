By Andrew Naughtie, Euronews

О том, как британское правительство пыталось реагировать на пандемию, рассказали бывшие сотрудники Даунинг-стрит. И эти показания шокировали многих соотечественников

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В ходе общественного расследования действий правительства Великобритании в связи с эпидемией COVID-19 выяснилось, что бывший премьер-министр Борис Джонсон позволял себе циничные высказывания в отношении высокой смертности от этого вируса среди пожилых людей.

По словам нескольких высокопоставленных чиновников, давших показания в ходе расследования, Джонсон скептически относился к тому, что угроза вируса для пожилых людей стоила тех мер, которые были приняты для предотвращения его распространения, даже в то время, когда Национальная служба здравоохранения Великобритании была перегружена тяжелобольными пациентами. "Зачем уничтожать экономику из-за людей, которые все равно скоро умрут", - якобы возмущался экс-премьер.

Среди других представленных доказательств - свидетельство того, что Джонсон спрашивал консультантов, есть ли доля правды в необоснованных утверждениях о том, что люди могут предотвратить заражение вирусом COVID, продувая ноздри феном.

Согласно дневниковым записям, представленным сэром Патриком Вэллансом, в то время главным научным консультантом правительства, тогдашний премьер-министр неоднократно высказывал свое раздражение по поводу приоритетности борьбы с распространением вируса.

В декабре 2020 г., незадолго до того, как Великобритания была блокирована локдауном в преддверии, как оказалось, разрушительной второй волны пандемии, Вэлланс писал: "Он говорит, что его партия считает все это жалким, а COVID - это просто естественный способ обращения со стариками".

Бывший советник Даунинг-стрит Доминик Каммингс, занимавший должность старшего помощника Джонсона на ранних стадиях пандемии, а затем уволенный после серии скандалов, представил 115-страничное заявление, в котором подробно изложил то, что он помнит о принятии решений в правительстве в первые месяцы 2020 года.

В этом заявлении он описывает Джонсона как весьма внушаемого человека, склонного "скакать туда-сюда" в зависимости от того, "с кем он разговаривал последним". А в часто откровенных сообщениях WhatsApp от марта 2020 г. Каммингс и Кейн сравнивают тогдашнего премьер-министра с мэром из фильма "Челюсти" 1974 г., который настаивает на том, чтобы его пляжи оставались открытыми, несмотря на присутствие большой белой акулы.

Каммингс также вспоминает, что ему пришлось помочь отговорить Джонсона от личной встречи с королевой Елизаветой II из-за риска заразить ее.

"Я был в отчаянии и сказал что-то вроде: "Если у тебя есть COVID и ты убьешь королеву, то тебе конец", - вспоминает Каммингс, отмечая, что отчет об этом обсуждении "появился на BBC в 2021 году и был ложно опровергнут" Даунинг-стрит.

Давая показания в среду, старший государственный служащий Хелен Макнамара подтвердила предыдущие свидетельства о том, что Джонсон был недостаточно грамотен с научной точки зрения, чтобы понять то, что ему говорили правительственные советники, и ему требовались неоднократные объяснения, чтобы помочь уяснить такие важные понятия, как уровень заражения и наихудшие сценарии.

Джонсон заразился вирусом COVID-19 в апреле 2020 г., и у него появились симптомы, настолько серьезные, что он был переведен в реанимацию. В конечном итоге он выздоровел.

Хотя его премьерство пережило пандемию, авторитету политика был нанесен непоправимый ущерб, когда выяснилось, что сотрудники Даунинг-стрит, включая его самого, устраивали вечеринки и общались в здании, в то время как населению было приказано оставаться дома, даже избегая похорон и посещения близких в больнице.