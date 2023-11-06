Сектор Газа подвергся самому интенсивному авианалёту с начала войны с ХАМАС

By Euronews

ЦАХАЛ провёл "широкомасштабную атаку по объектам террора на земле и под землей" в секторе Газа. Палестинский минздрав призывает открыть КПП "Рафах" для ввоза медикаментов и топлива для больниц анклава

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В ночь на воскресенье сектор Газа подвергся массированному авианалету, самому интенсивному с начала войны Израиля с ХАМАС. В ЦАХАЛ это назвали "широкомасштабной атакой по объектам террора на земле и под землей".

Связь, включая Интернет, была прервана уже в третий раз.

В то время как на севере густонаселенного анклава идут наземные бои, израильские военные объявили о том, что окружили город Газа и разделили осажденный сектор на две части, оставив при этом гуманитарный коридор для населения.

Сегодняшнее окружение [города Газа] является очень важным шагом в создании давления с целью ликвидации ХАМАС. ХАМАС понимает последствия раскола между севером и югом сектора. На юге сектора Газа, кстати, к вашему вопросу о гуманитарной [помощи], есть более безопасная зона, туда поступает вода, продовольствие, медикаменты. Топливо не будет поступать Даниэль Хагари представитель ЦАХАЛ

Ранее в воскресенье израильские военные самолеты нанесли удары по двум лагерям беженцев, в результате чего погибли по меньшей мере 53 человека и десятки получили ранения.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, с 7 октября в секторе погибло не менее 9700 человек.

Война началась после атаки боевиков ХАМАС, в результате которой погибло более 1400 израильтян и не менее 240 человек были взяты в заложники.

В связи с нехваткой продовольствия, воды и топлива в Египет поступает гуманитарная помощь, в том числе из Франции, однако из-за израильской блокады большая ее часть задерживается на границе.

Палестинский минздрав призвал мировое сообщество вмешаться в ситуацию и открыть КПП "Рафах" для ввоза медикаментов и топлива для больниц сектора Газа.

Король Иордании Абдалла II сообщил в социальных сетях, что ВВС его страны смогли доставить по воздуху срочную медицинскую и фармацевтическую помощь в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа.

Тем временем в Иерусалиме прошла акция в память об убитых заложниках и тех, кто все еще удерживается боевиками ХАМАС.