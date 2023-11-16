Сектор Газа снова в изоляции

ЦАХАЛ взял под свой котроль западную часть города Газы и порт. Связь с сектором прервана. ООН говорит о попытке "задушить гуманитарные операции".

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Минобороны Израиля утверждает, что ЦАХАЛ зачистил западную часть города Газы и контролирует её. Связь с сектором практически прервана из-за нехватки топлива.

"Помощь не может быть доставлена", - подчеркнули в агентстве ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), добавив, что это "попытка задушить гуманитарные операции". Всемирная продовольственная программа пошла еще дальше, заявив, что населению Газы грозит голодная смерть из-за коллапса продовольственной системы.

ЦАХАЛ продолжает обыск в больнице Аш-Шифа, где, по данным ООН, остаются около 2300 человек, включая пациентов и медперсонал. Израильтяне утверждают, что там базировался штаб ХАМАС и сообщают о найденных компьютерах и фотографиях заложников, захваченных группировкой.

Израильская армия продолжает военные действия на палестинских территориях, взяв под свой контроль порт сектора Газа и уничтожив там нескольтко тоннелей. По данным ЦАХАЛ, ХАМАС использовал для своих целей гражданские и полицейские суда, а сам порт служил тренировочной базой для десантников, которые осуществляли теракты на море.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил в четверг, что во время войны между Израилем и ХАМАС имели место серьезные нарушения прав человека, которые, по его словам, требуют расследования и привлечения к ответственности.