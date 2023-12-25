Польские дальнобойщики приостановили блокаду на границе с Украиной

By euronews

На одном из КПП возобновлено движение

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Польские фермеры приостановили акцию протеста и блокаду на пограничном переходе Медыка с соседней Украиной. По их словам, это стало результатом переговоров с министерством сельского хозяйства Польши. Тем не менее, подчеркивается, что приостановка будет временной, на время праздников, и акции протеста могут быть возобновлены в начале января.

В то же время на других контрольно-пропускных пунктах польские водители грузовиков продолжают протестовать против того, что они называют "несправедливыми преимуществами", предоставляемыми их украинским коллегам при перевозках по европейским дорогам.

Несколько дней назад (22 декабря) стало известно, что представители польского и украинского правительств согласовали план по прекращению блокады границы, которая портит двусторонние отношения.

Варшава, как утверждается, пообещала "повлиять" на водителей грузовиков.