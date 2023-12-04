Индонезия: при извержении вулкана Марапи погибли альпинисты

By Euronews

Около 75 альпинистов начали восхождение в субботу и оказались в ловушке. Большая часть смогла спуститься самостоятельно, 12 человек считаются пропавшими без вести

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Тела 11 альпинистов были найдены в понедельник, через день после извержения вулкана Марапи на индонезийском острове Суматра.

Трое были спасены, 12 числятся пропавшими без вести. Еще 49 человек спустились самостоятельно, часть из них была доставлена в больницы с ожогами.

Около 75 альпинистов начали восхождение на гору высотой 2 900 метров в субботу, извержение застало их врасплох на полпути.

Марапи начал извергать столбы пепла на высоту до 3 000 метров. Близлежащие деревни и города были завалены обломками вулканической породы.

По словам экспертов, извержения Марапи всегда происходят внезапно, и их трудно обнаружить с помощью оборудования, поскольку источник находится близко к поверхности.