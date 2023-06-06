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Индонезия: жертвоприношение на вулкане

Индуисты бросают скот, еду и другие подношения в дымящийся кратер вулкана Бромо
Индуисты бросают скот, еду и другие подношения в дымящийся кратер вулкана Бромо   -  Авторское право  Trisnadi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
 Вероника Доваль

Индонезийский вулкан Бромо привлекает тысячи людей для ритуального жертвоприношения

Тысячи индуистов снова поднялись на действующий индонезийский вулкан Бромо, расположенный на острове Ява, чтобы бросить скот, еду и другие подношения в его дымящийся кратер в рамках многовековой религиозной церемонии.

Традиционный ритуал местного народа тенгеров служит способом выражения признательности богам, которые, как они верят, даровали им благословение, изобилие и благополучие.

Рохим, верующий: "Я принес в качестве подношений такие продукты, как картофель, лук-порей, конфеты, закуски, а также деньги".

Сламет, фермер:"У нас дома много коров, и эту можно считать лишней, поэтому мы привели ее сюда, чтобы вернуть Богу".

Ритуал, проведенный в понедельник, стал первым после пандемии ковид-19, когда власти разрешили посетить его туристам. В прошлом году ограничения были введены даже для верующих. Фестиваль Ядня Касада уходит своими корнями в фольклор королевства Маджапахит, индуистско-буддийской империи, которая некогда простиралась по всей Юго-Восточной Азии.

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