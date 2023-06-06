Индонезия: жертвоприношение на вулкане

Индонезийский вулкан Бромо привлекает тысячи людей для ритуального жертвоприношения

Тысячи индуистов снова поднялись на действующий индонезийский вулкан Бромо, расположенный на острове Ява, чтобы бросить скот, еду и другие подношения в его дымящийся кратер в рамках многовековой религиозной церемонии.

Традиционный ритуал местного народа тенгеров служит способом выражения признательности богам, которые, как они верят, даровали им благословение, изобилие и благополучие.

Рохим, верующий: "Я принес в качестве подношений такие продукты, как картофель, лук-порей, конфеты, закуски, а также деньги".

Сламет, фермер:"У нас дома много коров, и эту можно считать лишней, поэтому мы привели ее сюда, чтобы вернуть Богу".

Ритуал, проведенный в понедельник, стал первым после пандемии ковид-19, когда власти разрешили посетить его туристам. В прошлом году ограничения были введены даже для верующих. Фестиваль Ядня Касада уходит своими корнями в фольклор королевства Маджапахит, индуистско-буддийской империи, которая некогда простиралась по всей Юго-Восточной Азии.