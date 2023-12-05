Индонезия: число жертв извержения вулкана растёт

By Euronews

На склонах вулкана Марапи найдены новые тела. Таким образом официально погибшими считаются 13 человек. Ещё 10 альпинистов считаются пропавшими без вести, но спасатели не надеются найти их живыми

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На склонах индонезийского вулкана после извержения в воскресенье были найдены новые тела.

Таким образом число жертв возросло до 13, еще 10 альпинистов числятся пропавшими без вести, но по мнению спасателей, они также погибли, так как находились слишком близко к кратеру.

Плюс ко всему поисковым группам мешает плохая погода и сложный рельеф.

В понедельник вулкан Марапи извергся во второй раз, выбросив густые облака горячего пепла на сотни метров в воздух.

После первого извержения было спасено более 50 туристов, некоторые из них были доставлены в больницы с разными травами и ожогами.

Марапи, известный своими внезапными извержениями, был особенно активен с января.