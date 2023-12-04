Председатель COP28 аль-Джабер: "Мы верим науке"

By Euronews

Сокращение выбросов на 43% к 2030 году необходимо для достижения цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия, сказал председатель COP28 Султан аль-Джабер, по сути опровергнув свое предыдущее высказывание о том, что отказ от ископаемого топлива "вернёт мир в пещеры".

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Сокращение использования ископаемого топлива - в центре дебатов на климатической конференции ООН, проходящей в эти дни в Дубае.

В понедельник председатель COP28 Султан аль-Джабер, в ответ на пристальное внимание к его высказываниям в СМИ по этой проблеме, подтвердил, что в своей работе руководствуется научными данными. Отвечая на пресс-конференции на вопросы, вызванные публикацией в газете Guardian, аль-Джабер разъяснил свою позицию, подчеркнув важность следования рекомендациям ученых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и значительного их сокращения к 2030-му.

Аль-Джабер подчеркнул, что сокращение выбросов на 43% к 2030 году необходимо для достижения цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия.

Критики обращают особое внимание на то, что аль-Джабер, назначенный председателем климатической конференции ООН в Дубае, является главой Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

По словам бывшего вице-президента США Эла Гора, это "одна из самых грязных" нефтяных компаний на планете.

Ветроэнергетика для Украины

В понедельник в Дубае частная энергетическая компания Украины ДТЭК подписала с ведущим мировым производителем ветровых турбин Vestas меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции.

Этот проект поддерживается Европейской комиссией, правительствами Украины и Дании.

Первая очередь ветряной электростанции была построена за 200 миллионов евро в условиях войны, во время реализации проекта бригады примерно треть времени проводили в бомбоубежищах, рассказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Климатические активисты в Дубае требуют, чтобы государства с крупнейшими объемами выбросов вносили средства в Фонд компенсации потерь и ущерба для помощи развивающимся странам в ликвидации последствий климатических катастроф.