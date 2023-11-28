ОАЭ обвинили в подготовке сделок по продаже нефти на COP28

Президента готовящейся к проведению в Дубае конференции COP28 Султана аль-Джабера подозревают в том, что Объединенные Арабские Эмираты планируют использовать климатическую конференцию для заключения сделок в интересах своих нефтегазовых компаний

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Президента готовящейся к проведению в Дубае конференции COP28 Султана аль- Джабера подозревают в том, что Объединенные Арабские Эмираты планируют использовать климатическую конференцию для заключения сделок в интересах своих нефтегазовых компаний.

Султан занимает пост председателя правления государственного нефтяного гиганта ОАЭ Adnoc. Согласно обнародованным материалам, его команда готовилась к встречам по меньшей мере с 27 иностранными представительствами для продвижения своих интересов.

В документах содержатся предложения "по тезисам". В одном из них, адресованном Китаю, говорится, что Adnoc "готова к совместной оценке перспектив международных поставок СПГ (сжиженного природного газа)" в Мозамбик, Канаду и Австралию.

Одна из видных фигур COP28, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, выразила обеспокоенность по поводу частных сделок в кулуарах конференции.

Это очень тревожно. Общественное мнение играет важную роль, и уже сложилось убеждение, что председательство было несколько скомпрометировано. Это может осложнить ситуацию. У нас нет времени на неудачное COP. На этой Конференции мы должны добиться максимального результата, поскольку у нас мало времени. Мэри Робинсон экс-президент Ирландии

Глава ООН Антониу Гутерриш подчеркнул чрезвычайную важность и недопустимость срыва конференции по климату.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

— Лидеры должны активно действовать для того, чтобы сдержать повышение глобальной температуры до 1,5 градусов, для защиты населения от климатического хаоса и прекращения эпохи ископаемого топлива.

Команда COP Дубая отвергла любые намеки на конфликт интересов и заявила, что "Султан аль-Джабер сосредоточен исключительно на работе COP и достижении масштабных и преобразующих результатов в области климата".