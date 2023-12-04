COP28: "День здоровья" на климатическом саммите

By Euronews

Общественное здоровье - одна из убедительных причин для принятия эффективнфых мер по борьбе с изменением климата. Из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, ежегодно гибнут 7 млн человек.

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Изменение климата, качество воздуха и здоровье человека. Эти вопросы в центре внимания участников климатического саммита в Дубае СОР28.

Глобальное потепление, указывают эксперты, изменяет погодные системы, что ведет к распространению таких заболеваний как холера и малярия.

Из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире умирают семь миллионов человек. Проблема наиболее остро ощущается в крупнейших городах планеты.

Джейн Берстон, Фонд чистого воздуха:"Итак, у нас есть Лондон, Нью-Дели и Пекин. Когда вы попадаете туда, вы чувствуете уровень загрязнения в этих городах. Вы ощущаете уровень видимости или ее отсутствие. Это то, что вы можете испытать, отправившись туда".

Общественное здоровье - одна из убедительных причин для принятия мер по борьбе с изменением климата, считают участники этой акции.

Участница акции: _"Не у всех здоровье страдает одинаково. Некоторые люди более уязвимы._Вот почему мы здесь. Мы - не в больнице. Мы находимся здесь, чтобы защитить других пациентов. Речь идет не только о загрязнении воздуха. Это и волны жары, и рост инфекционных заболеваний".

Пока мировые лидеры находятся на саммите в Дубае, в нескольких крупных городах Европы проходят митинги с требованием принять срочные меры по борьбе с изменением климата. В Брюсселе тысячи людей поддержали демонстрацию, организованную Бельгийской климатической коалицией. Манифестанты требовали включить вопросы, касающиеся борьбы с глобальным потеплением, в программу председательства Бельгии в Евросоюзе. Оно начнется через несколько недель.