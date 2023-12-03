Офис генпрокурора расследует обстоятельства казни украинских военных

Видео расстрела безоружных украинских военных появилось в соцсетях накануне.

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В воскресенье в Киеве родственники бойцов полка "Азов" провели демонстрацию с призывом освободить украинских военнопленных.

На этом фоне Офис генпрокурора сообщил о начале расследования обстоятельств расстрела безоружных украинских военных людьми в российской форме. Видео с кадрами убийства сдававшихся в плен военных накануне распространилось в соцсетях. ВСУ подтвердили информацию о расстреле. Власти сообщили, что находившиеся на позициях россияне, устроившие казнь, затем были "ликвидированы" в результате боевых действий.

"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", — говорится в заявлении СтратКома ВСУ.

По данным правительства Украины, в российском плену находятся 3574 военных и 763 гражданских лиц.

В районе Авдеевки в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

В Херсоне в результате российского обстрела в воскресенье погибли два человека , трое получили ранения. Повреждены жилом дом и медучреждения.

Минобороны РФ заявляет, что российские военные поразили командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области.