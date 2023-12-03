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Офис генпрокурора расследует обстоятельства казни украинских военных

Демонстрация в Киеве, 3 декабря
Демонстрация в Киеве, 3 декабря Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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Видео расстрела безоружных украинских военных появилось в соцсетях накануне.

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В воскресенье в Киеве родственники бойцов полка "Азов" провели демонстрацию с призывом освободить украинских военнопленных. 

На этом фоне Офис генпрокурора сообщил о начале расследования обстоятельств расстрела безоружных украинских военных людьми в российской форме. Видео с кадрами убийства сдававшихся в плен военных накануне распространилось в соцсетях. ВСУ подтвердили информацию о расстреле. Власти сообщили, что находившиеся на позициях россияне, устроившие казнь, затем были "ликвидированы" в результате боевых действий. 

"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", — говорится в заявлении СтратКома ВСУ.

По данным правительства Украины, в российском плену находятся 3574 военных и 763 гражданских лиц. 

В районе Авдеевки в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

В Херсоне в результате российского обстрела в воскресенье погибли два человека , трое получили ранения. Повреждены жилом дом и медучреждения. 

Минобороны РФ заявляет, что российские военные поразили командный пункт управления ПВО в Днепропетровской области.

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