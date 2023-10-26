Дзюдо: Большой шлем в Абу-Даби завершился поединками тяжеловесов

В третий день соревнований на татами вышли бывший чемпион мира Неманья Майдов и два действующих – Арман Адамян и Инал Тасоев.

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В заключительный день турнира Большого шлема в Абу-Даби на татами вышли титаны дзюдо, подарив публике незабываемое зрелище.

В весе до 90 кг решающий поединок перешёл в голден-скор, серб Неманья Майдов демонстрировал фантастическую технику и заработал оценку вадза-ари. Это его первая золотая медаль за 4 года.

В 2016 году я был юниором, это были мои первые соревнования в весе до 90 кг, и я стал призёром. Так что именно в Абу-Даби я завоевал свою первую медаль Большого шлема. Я очень счастлив, и всегда отлично себя чувствую в Абу-Даби, организация образцовая, всё идеально.

Спортсменов наградил Гергели Гуляш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии.

У женщин в весе до 78 кг не было равных итальянской суперзвезде Аличе Белланди, которая вывела свою сборную на первое место в турнирной таблице.

Медали вручил генеральный секретарь Спортивного совета Абу-Даби Ареф Алавани. Гость IJF и член правления Missoni Ltd Таня Миссони подарила денежные сертификаты и цветы.

Когда ко мне подходят и говорят: "Я в восторге от твоего дзюдо, так держать", для меня это как медаль. Так и здесь, с местными детьми, они такие милые.

В весе до 100 кг отличился чемпион мира Арман Адамян, он был в прекрасной форме, дошёл до финала и взял золото, показав свою решимость и мастерство.

Спортсмена наградил член исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) и глава института "Кодокан" Харуки Уэмура.

В весе свыше 78 кг Рошель Нунеш из Португалии прекрасно провела удержание и завоевала медаль высшего достоинства.

Свой очередной титул дзюдоистка получила из рук председателя комиссии по ката IJF Франко Капеллетти.

Ещё один чемпион мира, Инал Тасоев, уверенно шёл к победе от поединка к поединку. Кульминацией дня стал эффектный иппон в финале категории свыше 100 кг.

Церемонию награждения провёл гость IJF Космин Балкачеан.

Звёзды мирового дзюдо подарили много незабываемых эмоций любителям этого вида спорта.

Хозяева турнира, Объединённые Арабские Эмираты, не только умеют проводить потрясающие соревнования. Улучшается и состав национальной сборной.

Мы прощаемся с Абу-Даби до следующего сезона!