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Теракт у Эйфелевой башни. Погиб турист из Германии

Париж
Париж Авторское право DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors
By euronews
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Нападавший ранил еще двух человек, пока его не задержала полиция

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В районе набережной Гренель возле Эйфелевой башни мужчина набросился с ножом и молотком на прохожих, в результате погиб немецкий турист. До того, как нападавшего задержала полиция, он успел ранить еще двоих. Нападение произошло накануне поздно вечером.

Нападавший кричал «Аллаху акбар». Его задержали. Как отмечают французские СМИ, ему 26 лет, он родился во Франции в семье иранцев. Он уже отбывал тюремное заключение за подготовку теракта (4 года). После задержания он заявил полиции, что «не может мириться с тем, что мусульмане погибают в Афганистане и Палестине», а также обвинил Францию в пособничестве Израилю.

Погибший мужчина — гражданин Германии, родившийся на Филиппинах. Президент Франции Макрон назвал нападение террористической атакой

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