Нападение в Париже расследуется как "террористический сговор"

By Euronews

Подозреваемый принял ислам в 2015 году, был осужден за подготовку теракта и присягнул на верность ИГИЛ

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Жители Парижа приносят цветы на место смертельного нападения возле Эйфелевой башни.

Французские власти рассматривают инцидент как "террористический сговор".

26-летний подозреваемый, француз иранского происхождения, который ранее был осужден за планирование теракта, перед нападением снял видео, на котором присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство".

Согласно первым материалам расследования, мать нападавшего в октябре заявила в полицию, что беспокоится за сына, который "замкнулся в себе".

Предыдущее судебное расследование показало, что он был выходцем из семьи, не имевшей религиозных убеждений. Он принял ислам в возрасте 18 лет в 2015 году и быстро стал приверженцем исламской экстремистской идеологии Жан-Франсуа Рикар национальный прокурор Франции по борьбе с терроризмом

В воскресенье французский кабмин провел чрезвычайное совещание во главе с премьер-министром Элизабет Борн.

В результате нападения погиб немец филиппинского происхождения и еще двое - британец и гражданин Франции - получили ранения.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся на саммите COP28 в Дубае, выразил свои соболезнования всем, кто пострадал от "террористической атаки".

Полиция сохраняет повышенную бдительность в столице всего за несколько месяцев до Олимпийских игр.

Нападение произошло спустя менее двух месяцев после убийства учителя в средней школе в северном городе Аррас, что заставило французское правительство ввести в стране самый высокий уровень национальной безопасности.