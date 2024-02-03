Франция: нападение с ножом на Лионском вокзале

By Euronews

Три человека получили ранения, один находится в тяжелом состоянии

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Три человека получили ранения в результате нападения с ножом на Лионском вокзале (Gare de Lyon) в центре Парижа. Один пострадавший был доставлен в отделение срочной медицинской помощи с серьезными ранениями, двое - с более легкими. Как сообщают в МВД, преступник задержан, причины нападения пока не известны.

По предварительным данным, как сообщают пользователи соцсетей, нападавший - выходец из Мали, прибывший во Францию из Италии. На это указывает, предположительно, его автомобиль с итальянскими номерами. Официального подтверждения этим сообщениям нет.

Инцидент снова поставил на первый план вопрос безопасности в столице Франции, которая готовится к приему летом тысяч спортсменов и миллионов гостей на Олимпийских играх. В декабре произошло схожее нападение у Эйфелевой башни, которое привело к гибели туриста из Германии.